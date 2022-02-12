لبنان | المدير العام لمرفأ بيروت: مستعدون للعمل يومي السبت والأحد

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 40 دقيقة

اعلن المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني ان المرفأ على استعداد للعمل يومي السبت والاحد للتعويض عن الايام التي توقف فيها نظام الجمارك الالكتروني عن العمل.

على ان تبدأ عملية اخراج وادخال البضائع من والى المرفأ، فور تبلغ الادارة بذلك من السلطات الجمركية رسمياً.

يشار إلى أن عطلاً أصاب نظام تخليص البضائع والذي يتم استخدامه من قبل عناصر الجمارك اللبنانية سواء في المرفأ أو في مطار رفيق الحريري الدولي”.

من جهة أخرى أطلق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يوم الجمعة “الرؤية الوطنية للمرافئ والمخطط التوجيهي لمرفأ بيروت والإطار القانوني الجديد لقطاع المرافىء”، وهي عبارة عن “مشروع للنهوض بالمرفأ وإعادة إعماره، عبر الاتفاق مع البنك الدولي لإعداد الدراسة الخاصة بالهوية القانونية الجديدة لمرفأ بيروت والمخطط التوجيهي له”.

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