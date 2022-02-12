لبنان | توضيح من مكتب “ميقاتي” بشأن “التعيينات.. “لا تسويات”

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 4 ساعات

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بيان قال فيه: “يتم التداول، منذ ليل أمس، بأخبار وتحليلات صحافية خاطئة بشأن التعيينات التي جرت في مجلس الوزراء يوم امس في القصر الجمهوري”.

وأضاف البيان، “وفي هذا الاطار يجدد دولة رئيس مجلس الوزراء التأكيد، أن وضع جدول اعمال مجلس الوزراء هو حصراً من صلاحيته ويطلع فخامة رئيس الجمهورية عليه ، على ان يكون لفخامته حق طرح اي بند من خارج جدول الاعمال”.

وتابع، “كما أكّد الرئيس ميقاتي ما سبق وكرره في أكثر من مناسبة وموقف، من انه لم يعقد اي اتفاق جانبي لقاء عودة الوزراء المعتكفين في حينه الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء ، ولا يقبل ان يحدد له احد جدول اعمال مجلس الوزراء او ان يتدخل في صلاحياته الدستورية او يحددها”.

وختم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بيانه بالقول: نتمنّى على السادة الزملاء عدم التداول بهكذا معلومات مغلوطة، لأن دولة الرئيس واضح في موقفه بأنه لا تسويات على حساب الصلاحيات الدستورية، فاقتضى التوضيح”.