لبنان | مولوي يُعيد توجيه كتابين لمنع نشاطين يُسيئان لدول الخليج

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 4 ساعات

أعلن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي أنه بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وجّه مولوي مجدداً كتابين إلى كلّ من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، على خلفية توجيه دعوتين جديدتين لعقد نشاطين في لبنان بتاريخي 14 و15 شباط الجاري؛ بدعوة من (جمعية الوفاق الوطني الإسلامية) و(ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير) في قاعة الرسالات – منطقة الرحاب”.

وطلب مولوي إبلاغ إدارة القاعة بعدم إقامة النشاطين لعدم حصولهما على الأذونات القانونية، كما واتخاذ كافة الإجراءات الإستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوين، “لما قد يترتب في حال حصول النشاطين من عرقلة للجهود الرسمية المبذولة من قبل الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي، في ظلّ المبادرة الكويتية التي التزمت الدولة إزاءها بالقيام بكافة الاجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة، وبالتالي أن يصبّا ضد المصلحة الوطنية العليا وضد التوجه الرسمي للدولة اللبنانية”.