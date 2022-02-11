لبنان | توضيح من “صوت بيروت إنترناشونال” حول التباس في مقال.. واعتذار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 فبراير 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

عطفًا على المقالة التي حملت عنوان: (“الأحباش” إخفاق في استمالة السنّة.. صبغة النظام السوري دامغة)، والتي تناولت اسم السيدة هند الحريري وزوجها، يهم إدارة صوت بيروت إنترناشونال أن توضح أنها لم تكن على علم بهذه الجزئية غير الصحيحة في المقال، وأنها اتخذت قرارًا بفصل من أدرج هذا التفصيل ومسَّ بسمعتهما.

وتقدم اعتذاراً من السيدة هند الحريري و زوجها السيد انس قاروط نيابة عن صوت بيروت إنترناشونال وعليه فاقتضى التوضيح.