لبنان | مصرف لبنان يُعلن حجم التداول على منصّة “Sayrafa” اليوم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 فبراير 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن مصرف لبنان في بيانٍ، أن “حجم التداول على منصة “Sayrafa” بلغ لهذا اليوم /46,000,000/$ ستة وأربعون مليون دولار أميركي بمعدل 20500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.

وأضاف البيان، “على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.

وبلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” يوم أمس الخميس /50,000,000/$ خمسون مليون دولار أميركي بمعدل 20600 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.