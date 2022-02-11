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لبنان | «المرفأ والطرق وسكك الحديد».. اهتمام ايطالي بالاستثمار في لبنان

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 فبراير 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

علما لبنان وايطاليا

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه سفيرة إيطاليا نيكوليتا بومباردييري، يرافقها وفد من المكتب التجاري في السفارة ووفد من اتحاد المقاولين الايطاليين، وكان عرض لآفاق التعاون في القطاعات التي تعنى بها الوزارة، ومنها النقل وسكك الحديد وقطاع المرافىء والبنى التحتية والخدماتية.

ورحب حميه بالشركات الايطالية كافة المهتمة بالإستثمار في لبنان، وتحديدا في عدة مجالات منها امكانية الاستثمار من قبل الشركات المختصة بإنشاء نفق ضهر البيدر الذي يربط بيروت بالبقاع باعتباره شريانا حيويا للمنطقة أكان عبر نظام ال BOT او نظام PPP، وكذلك في مجالات النقل وسكك الحديد وتأهيل الطرق ومرفأ بيروت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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