لبنان | رسالة تحية وتقدير من الرئيس العاجي للبنان واللبنانيين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 18 دقيقة

اقام سفير جمهورية ساحل العاج الجديد Kouame Christophe KOUAKOU كوام كريستوفر كواكو في مقر اقامته في بطشاي، حفل استقبال لابناء الجالية الايفوارية في لبنان بهدف التعرف عليهم والتواصل المباشر معهم، في حضور المدير العام السابق للمغتربين هيثم جمعة، الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية في العالم عباس فواز ممثلا بنائبه الاول جهاد الهاشم، رئيس المجلس القاري الافريقي في الجامعة حسن يحفوفي وكبار الموظفين في السفارة وعدد من اللبنانيين الحاملي الجنسية العاجية وشخصيات ورجال اعمال لبنانيين وعاجيين وقناصل فخريين لعدد من الدول.

كواكو

والقى السفير كواكو كلمة، شكر فيها “الرئيس العاجي ابو الحسن واتارا على قرار تعييني سفيرا في لبنان”، معربا عن سروره لهذا القرار، مؤكدا “العمل على توطيد اواصر العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين ومصالح الجاليتين، لا سيما وان لدى ساحل العاج جالية لبنانية كبيرة تناهز ال70 الفا”، مشيدا ب”ما يقومون به ومساهمتهم في انماء الاقتصاد العاجي”.

واكد لابناء الجالية العاجية ان “ابواب السفارة مفتوحة لتقديم الخدمات وتسهيل الامور”.

وكان السفير كواكو قدم اوراق اعتماده لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون هذا الاسبوع في القصر الجمهوري في بعبدا، وقال انه نقل “الى فخامته رسالة تحية وتقدير من الرئيس العاجي ومحبته للبنان وللبنانيين”، واشار الى انه سيعمل “بكل الوسائل وبانفتاح كلي لتعزيز التعاون لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين”.