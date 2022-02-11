لبنان | جمعية تجار لبنان الشمالي: هذه الموازنة لا تقف عند هموم المواطنين والتجار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 11 - فبراير - 2022 2:44 مساءً

رأى رئيس “جمعية تجار لبنان الشمالي” أسعد الحريري في بيان، “أن الموازنة التي أقرتها الحكومة بالامس موازنة غير عادلة وغير متوازنة ولا تقف عند هموم المواطنين والتجار”.

ولفت الى “أن هذه الموازنة ستجر لبنان الى مصاعب كبيرة وعلى الدولة والحكومة تقديم تسهيلات وامتيازات لتجاوز الازمة التي تعصف بلبنان واللبنانيين”، وقال:”الشعب اللبناني يدفع للدولة الضرائب والرسوم من كهرباء ومياه وغيرها، لكن في المقابل الدولة لا تقدم شيئا في ظل انقطاع شبه دائم للكهرباء والمياه فضلا عن الغلاء الفاحش في أسعار مختلف السلع”.

واذ اعتبر الحريري “أن الحكومة منذ تشكيلها منذ ستة اشهر الى اليوم لم تتقدم أي خطوة الى الامام”، وقال:” نحن أمام كارثة اجتماعية اقتصادية ستطاول أطياف الشعب اللبناني من موظفين وتجار وصناعيين”.

وناشد الحريري الدولة “التريث في فرض الضرائب على المواطنين لانهم لم يعد لديهم القدرة على تحمل المزيد من الاعباء”.