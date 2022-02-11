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لبنان | بالفيديو والصور: انفجار صهريج مازوت على اتوستراد زوق مكايل

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 فبراير 2022 01:09 مساءً - سُمع دوي انفجار في زوق مصبح تبيّن أنّه ناتج عن انفجار شاحنة صغيرة على المسلك الشرقي لأوتوستراد الكسليك واشتعال النيران.

وأدّى هذا الحادث الى توقّف السير بشكلٍ كلّي على مسلكَي الأوتوستراد، خصوصاً من بيروت باتجاه جونية.

وبعدها سيطر الدفاع المدني على الحريق، كذلك أوضح ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا بانه لا ضحايا في حادثة انفجار الشاحنة، مؤكدا بان الشاحنة لم تكن محملة بالبنزين او المازوت، انما محملة بالغاز.

وشعر سكان سواحل قضاء كسروان باهتزاز في المباني نتيجة انفجار الشاحنة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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