لبنان | هل ستتمكن الحكومة من تحصيل الإيرادات المتوقعة في مشروع الموازنة؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

شكّك الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين بأن “تتمكن الحكومة من تحصيل الإيرادات المتوقعة في مشروع الموازنة الذي أقرّته بالأمس”، معتبراً أن “الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً بكشفها عن رفع الدولار الجمركي قبل تنفيذه، الامر الذي أدى الى حركة استيراد هائلة من جانب التجار لتخزين البضائع وبيعها في وقت لاحق على سعر الدولار الجمركي الجديد وتحقيق الأرباح الهائلة”.

ورأى شمس الدين في حديث إذاعي أن “الزيادات الهزيلة والمساعدات الممنوحة للقطاع العام لا تتناسب مع الواقع الذي يعيشه المواطن اللبناني بعد ارتفاع السلة الغذائية إلى حوالى 4 ملايين و500 ألف ليرة”، مشدداً على أن “الحلّ هو بخفض سعر صرف الدولار إلى مستويات منطقية وتصحيح الوضع المالي والاقتصادي ضمن إطار خطة شاملة”.

وأشار إلى أن “لبنان يتلقى تحويلات هائلة من العملات الاجنبية من اللبنانيين في الخارج ولكن انعدام الثقة جعل الناس يحتفظون بها في المنازل، ما أدى إلى انكماش اقتصادي”.