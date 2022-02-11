لبنان | انخفاض إضافي لدولار السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

سجل دولار السوق السوداء اليوم الجمعة انخفاضاً إضافياً، إذ تراوح ما ‏بين الـ21050 ليرة لبنانية للشراء و21000 ليرة لبنانية للبيع.‏

وأقرت أمس الخميس، الحكومة موازنة 2022، بعجز حوالي 17% اي ‏حوالي 7 تريليون ليرة.‏

وفي هذا المجال، وصرح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن “الموازنة ‏هي الخطوة الأولى في مسار التصحيح المالي وهناك ورشة حول خطة ‏التعافي الاقتصادي، ومن ثمّ سنناقش حملة سندات اليوروبوندز من أجل ‏الوصول إلى تسوية ومن ثم إعادة هيكلة المصارف”.. ومذكراً بأن وزير ‏المال سمى الموازنة “موازنة تصحيحية” لمرحلة انتقالية.‏

وتطرق إلى المواضيع التي نوقشت في الجلسة ومنها الموضوع ‏الاجتماعي الذي أخذ ” حيزاً كبيراً إذ قدمنا لدور الرعاية 400 مليار ليرة ‏فضلاً عن مساعدات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت كما أن أولوياتنا ‏كانت في الدعم الاجتماعي والعمل على صعيد الإدارة والموظفين في ‏القطاع العام وسلسلة إجراءات اتخذت منها إعطاء شهر عن كل شهر ‏لموظفي القطاع العام”.‏

وقال: خفضنا الغرامات على التحصيل والانتقال العقاري من 5% إلى ‏‏3% وعفينا الضريبة على الفوائد المصرفية إلى جانب القيام بتوازن ‏حول الضرائب والرسوم بناء على سعر الصرف”.‏

وأضاف: مشروع مرسوم الدولار الجمركي الذي سيرسل للموازنة ‏سيكون على منصة سعر صيرفة وسيعلنه وزير المالية شهرياً مع الأخذ ‏بعين الإعتبار إلغاء الرسوم الجمركية عن الأدوية وعن أي سلعة غذائية ‏ومن ضمنهم البن والشاي.‏

يذكر أنه وصف البنك الدولي أزمة لبنان بأنها واحدة من أسوأ أزمات ‏الكساد في تاريخ العالم. وجرى تجميد معظم أموال المودعين بالدولار ‏الأمريكي منذ أكتوبر تشرين الأول 2019، وخلال هذه الفترة فقدت ‏الليرة ما يزيد على 90 بالمئة من قيمتها‎.‎