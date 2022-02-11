لبنان | أهالي شهداء المرفأ يصعدون.. جو نون: انتهينا من التظاهر بسلمية!‏

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد شقيق الشهيد جو نون، وليام نون ان اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت سيتوجهون الى بيت القاضية رولا مصري الثلاثاء كنوع من ‏التصعيد من اجل الانتهاء من طلبات الرد لكي يسير الملف بطريقة صحيحة‎.‎

وقال نون في مداخلة إذاعية: “انتهينا من ان نتظاهر بطريقة سلمية، والحل كان أمس بالتوجه الى الرئيس سهيل عبود الا انه اشار الى ‏ان كل قاض هو سيد نفسه وهو يأخذ الاجراءات القضائية الجيدة ليكون الجو جيداً”.‏

وتابع: “اذا كان هناك حاجة لتعلية السقف فسنلجأ اليه، فلا شيء يمكن ان نخسره بعد، ونحن نستغرب كم ان هذا البلد تافه فنحن نناشد ‏بأن يستكمل التحقيق لا نطالب باعدام او سجن احد، وهذا دليل على كم ان قضاءنا ضعيف امام السياسيين”.‏

وذكر بأن اهالي الشهداء طالبوا بالتحقيق الدولي كون الانفجار هو جريمة ضد الانسانية وسيتم فتح تحقيق في الخارج في جلسات ستعقد ‏في آذار‎ .‎