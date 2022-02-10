لبنان | تعليق الاضراب رسميا.. متعاقدو التعليم الرسمي الى المدارس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 10 - فبراير - 2022 7:41 مساءً

أعلن منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور في بيان، “تعليق الإضراب والعودة إلى المدارس والثانويات الرسمية، بعد التشاور داخل لجنة الحراك وإقرار مرسوم بدل نقل للمتعاقدين، الذي يعتبر سابقة في تاريخ نضالهم وإن كان يشوبه بعض الشوائب، إلا أنه المدماك الذي على أساسه ننطلق منه لإيجاد بدل نقل تام في المستقبل النضالي”.

ودعا “الأساتذة إلى الالتحاق غدا الجمعة بمدارسهم والمباشرة بالتدريس وتعويض ما فات من دروس على طلاب التعليم الرسمي”، مشيرا إلى أن “الخطوات الآتية في نضال الحراك، هي: القبض الشهري، الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، العمل على احتساب ساعات التعاقد على أساس 32 أسبوعا وليس 26”.

وكان اساتذة التعليم الرسمي قد نفّذوا اضرابا دام أكثر من شهر أقفلت المداس خلاله أبوابها بسبب الضائقة الاقتصادية التي يغرق فيها موظفو القطاع العام. وقد أكدت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي الممثلة برئيستها نسرين شاهين، في وقت سابق، أن الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم مستمرون بقرار اللاعودة إلى التعليم حتى تحصيل الحقوق التي بقيت حتى اليوم وعود لا تصرف، من بدل نقل الى راتب شهري، الى عقد كامل، الى مساعدة اجتماعية، الى قيمة اجر الساعة نسبة الى ارتفاع سعر صرف الدولار.، وذلك بعد ما جاء في بيان رابطة معلمي التعليم الاساسي في لبنان الذي اعلنته اليوم بأنها قررت ربط النزاع مع وزارة التربية والعودة الى التعليم يوم الاثنين ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٢.

وأسفت اللجنة الى وصول العمل النقابي لدى رابطة التعليم الاساسي الى هذا الحد من المساومة والتخلي عن ابسط حقوق ٧٠% من الكادر التعليمي وهم المتعاقدون.، مشيرة إلى أن لان الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم هم ٧٠% (حوالي ٢٠ الف استاذ) فإن رابطة التعليم لا تمثلهم