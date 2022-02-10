لبنان | البرازيل ترسل 4 الآف طنّ من الأرزّ الى لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 07:22 مساءً - منذ 8 دقائق

يتسلم الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير هبة مقدمة من دولة البرازيل هي عبارة عن أربعة الآف طنّ من مادة الأرز، وذلك عند الساعة الثالثة من عصر غد الجمعة ١٥ شباط الجاري في المنطقة الحرة داخل مرفأ بيروت، في حضور وزيري الشؤون الإجتماعية والزراعة هكتور الحجار وعباس الحاج حسن، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، وسفير البرازيل لدى لبنان أرمانو تيليس ريبارو وممثلين عن قادة الأجهزة الأمنية.