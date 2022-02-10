لبنان | ميقاتي: ما بقى نقدر نعطي كهربا وإتصالات ببلاش.. ما بقى في مصاري!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 07:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 10 - فبراير - 2022 5:53 مساءً

قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: “ما بقى نقدر نعطي كهربا ببلاش وإتصالات ببلاش لإن ما بقى في مصاري” وإذا قال المواطن “أموالي في المصارف” سنقول له “معك حق بس بدنا نتحمل بعضنا”.

وجاء كلام ميقاتي في كلمة عقب انتهاء الجلسة الوزارية التي أقرت الموازنة في نهايتها، وشدّد فيها على ضرورة الوصول الى خطة تعافي تنتشل البلاد من الأزمة الخانقة، لافتا الى ان خطة التعافي “مش سهلة” لكن كل ما نشر عنها حتى الآن “غير صحيح”.

وفي ما خصّ سلفة الكهرباء فقد وصف سلف الكهرباء “متل السطل المفخوت” وسنعقد جلسة متخصصة بالكهرباء ومن أول أولوياتها إنشاء هيئة ناظمة لوزارة الطاقة.

وتطرّق الى موضوع الدولار الجمركي قائلا:”مشروع مرسوم الدولار الجمركي الذي سيرسل للموازنة سيكون على منصة سعر صيرفة وسيعلنه وزير المالية شهرياً مع الأخذ بعين الإعتبار إلغاء الرسوم الجمركية عن الأدوية وعن أي سلعة غذائية ومن ضمنهم البن والشاي” مشيرا الى انه ليس هناك ضرائب مباشرة على المواطنين بل هناك رسوم بدل خدمات فسعر السجل العدلي أصبح 15000 وهي زيادات معقولة نظراً لإرتفاع أسعار الورق وما إلى ذلك”.