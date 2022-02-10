لبنان | علي خريس: قمة الأزمات اليوم تكمن في الانقطاع الدائم للكهرباء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 07:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 10 - فبراير - 2022 5:39 مساءً

اعتبر عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب علي خريس في تصريح أنّ : “ما يعيشه المواطن من أزمات متتالية تنهك كاهله، يحتم علينا جميعا العمل بكل جدية للتخفيف ولو بالحد الأدنى عن الناس وما وصلوا اليه من اختناق اقتصادي ومالي”، مشيرا الى ان “قمة الأزمات اليوم، تكمن في قطاع الكهرباء والإنقطاع الدائم لهذا التيار في ظل التقنين الذي يقوم به اصحاب المولدات نظرا للفواتير المرتفعة المتوجبة على الناس”.

وتابع: “لمن يشكو المواطن في هذه الأحوال، ومن المسؤول عن هذا الإنقطاع الدائم للكهرباء، وأي جهة يمكن التواصل معها مع الطلب المستمر لسلفات لهذا القطاع في ظل هدر متواصل وانقطاع دائم دون جدوى؟”.

وتشهد مناطق لبنانية عدة انقطاعا متواصلا للكهرباء اذ تعيش قرى في محافظة عكار بلا كهرباء منذ أكثر من 5 أيام ، وكانت منطقة بعلبك الهرمل قد واجهت انقطاعا للتيار الكهربائي دام 3 أيام إذ أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أمس بأن محافظة بعلبك الهرمل تعاني لليوم الثالث على التوالي من انقطاع التيار الكهربائي.

وأشار عضو كتلة نواب بعلبك الهرمل النائب الدكتور علي المقداد في اتصال مع الوكالة الوطنية الى انه “بعد التواصل المستمر مع مسؤولي مؤسسة كهرباء لبنان، تبين أن مخزون الفيول قد استنفد بشكل تام، ولم يبق إلا مخزون المعامل التي سيتم تشغيلها بشكل جزئي وموقت، وبالتالي سوف تؤمن الكهرباء للمناطق حسب جدول قاس، وسيكون التيار متوافرا لعدة ساعات في منطقة البقاع وبعلبك الهرمل حوالى الساعة العاشرة من مساء أمس ”.