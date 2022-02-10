لبنان | أبو فاعور: محاولة تأجيل الانتخابات او إلغائها على وشك الانطلاق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 07:22 مساءً - منذ 3 ساعات

قال عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل ابو فاعور في بيان: “محاولة تأجيل الانتخابات او إلغائها على وشك الانطلاق ومسارها على الشكل التالي: اقتراح قانون معجل مكرر يقدمه التيار الوطني الحر لالغاء تصويت المغتربين وتحويله الى الاقتراع لستة نواب في الاغتراب، اقرار القانون بعد تبنيه من نواب الممانعة وحلفائهم، اقرار القانون المأمول يعني افساح المجال للاتفاق السياسي على التوزيع الطائفي لنواب الاغتراب المفترضين واعادة إعطاء فرصة للبنانيين في الخارج نظريا ونفاقا للاختيار اذا ما كانوا سيصوتون لنواب القارات ام لنواب الداخل وبالتالي اعادة النظر بكل المهل مما يعني تأجيل الانتخابات او الغاءها مع تخليص العهد وحلفائه في الحالتين من “عبء” اصوات اللبنانيين في الخارج الذي يخيفهم خاصة في دائرة الشمال”.

أضاف: “هذا هو السيناريو المسموم الذي يجري اعداده، وأي نائب يصوت لصالح هذا الاقتراح يتآمر على اصوات المغتربين ولن نكون منهم بل سنتصدى مع احرار المجلس لهذه المحاولة”.