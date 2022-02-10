لبنان | ميقاتي للبنانيين: تعاونوا مع الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 01:15 مساءً - منذ 37 دقيقة

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه “على الرغم من كل ما يحيط بنا من تحديات وهموم سياسية واقتصادية واجتماعية سيبقى للكلمة والثقافة عنوانها في قلب بيروت، بيروت لن تموت ولو تدمرت بظروف مختلفة ستنهض مجددا لتبقى منارة هذا الشرق، وزلزال عام 551 دمر بيروت تدميراً كبيراً ونهضت وزلزال المرفأ خلّف مآسي واوجاعا لم تشف بعد قبل أن تُعرف الحقيقة الكاملة عما حصل”.

ودعا ميقاتي خلال افتتاح المكتبة الوطنية، ‏الى العمل لجعل الأرشيف الوطني جزءا من هذه المكتبة الوطنية حفظا للتراث ولجعله في متناول اهل العلم والاختصاص وجميع الراغبين في الاحاطة بتاريخ هذا الوطن وحاضره، كما دعا جميع اللبنانيين للتعاون مع الحكومة في مهمتها وهي وقف الانهيار والعمل لإنجاز خطة نهوض تضع لبنان على سكة التعافي وتشرف على اجراء الانتخابات النيابية بموعدها.

وأمل بالفترة المقبلة ان يتم إطلاق البرنامج الوطني للتعافي الاقتصادي والمالي بعد انجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وهذه الخطوة من شانها ان تضع وطننا على طريق الحل التدريجي.