لبنان | نقيب أصحاب الأفران: سلموا المازوت لقطاع حيوي يؤمن لقمة العيش

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 01:15 مساءً - منذ 52 دقيقة

أكد نقيب أصحاب الأفران علي ابراهيم انه “بعد شهرين من الاقفال المزمن ومن دون مبرر، عادت منشآت الدولة في الزهراني لتسليم مادة المازوت الى السوق المحلي والقطاعات الانتاجية، ومنها القطاع الحيوي الذي يؤمن لقمة العيش للمواطنين”.

وأكد في تصريح له ان تدخل المنشآت يعيد التوازن المفقود الى السوق تلقائيا، ويكسر الاحتكار والسوق السوداء اللذين تم فرضهما بالقوة لشهرين”.

وطالب وزير الطاقة والمياه وليد فياض وجميع المعنيين في الحكومة “وتحديداً القيمين في مصرف لبنان تسهيل فتح الاعتمادات لمؤسسة ناجحة وفاعلة من مؤسسات الدولة بدلاً من فرض الحصار الذي يرتد على القطاعات والمواطنين”، آملاً ألا يكون التسليم ليوم واحد فقط، انما عملية مستدامة، والا نكون امام أسئلة وشكوك وحفلة تنكرية”.