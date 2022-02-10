لبنان | في لبنان.. هل يخلط لقاح “كورونا” بالماء لزيادة الجرعات؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 01:15 مساءً - منذ 35 دقيقة

أشار رئيس “التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني” وممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في لبنان البروفسور رائف رضا في بيان إلى “تزايد حالات كورونا بشكل مخيف وخصوصا أن الأرقام التي تصدر عن وزارة الصحة يجب ضربها اقل ما يمكن بخمسة يوميا كون الحالات غير المشخصة ملأت الأحياء والقرى، والخطير جدا ازدياد حالات كورونا بين الوافدين إلى لبنان، من حالات مثبتة تنتقل للركاب أثناء الطيران وكذلك أثناء الاستقبال في المطار، واللافت كثرة الاصابات لدى الملقحين حتى بثلات جرعات مقارنة مع الدول الأخرى”.

ورأى أنه “لا يكفي أن تبسط وزارة الصحة الأمور حين أكدت أن من يصاب بكورونا، على الرغم من الجرعات الثلاث، تكون أعراضه خفيفة ولا يحتاج إلى دخول مستشفى، والخطير جدا أن نسمع أن من هم في العناية الفائقة والمتوفين غير ملقحين”.

وسأل: “هل صدرت إحصاءات بعدد الاصابات والوفيات بالفيروس من نوع دلتا أو اوميكرون أو سواهما؟ هل يخلط اللقاح بالماء لزيادة الجرعات بعد ما تردد عن لقاحات منتهية الصلاحية؟ لماذا لم تستبدل اللقاحات المنتهية الصلاحية من الشركات؟ كلها اسئلة مرتبطة بعدد الاصابات والوفيات يوميا. الى من نتجه للاجابة في ظل الوضع الصحي المتردي؟”.