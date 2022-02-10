لبنان | أهالي ضحايا المرفأ يصعّدون.. نطالب بـ”العدالة المعطلة”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 01:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 10 - فبراير - 2022 11:41 صباحًا

أقفل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، صباح الخميس، مدخل قصر العدل، مطالبين بـ”العدالة المعطلة”. كما حاولوا الدخول إلى قصر العدل وسط انتشار لعناصر مكافحة الشغب.

في هذا المجال، أشار وليم نون الى أن “هناك طلب رد ضد القاضي طارق بيطار، والقاضية رولا نصري لم تحضر للبت في هذا الموضوع”.

ولفت في حديث الى انه “كان من المفروض ان تبت بهذا الشأن منذ أسبوع، وحتى اليوم لم تحضر، مما يؤكد تمييع التعاطي مع هذه القضية وهذا غير مقبول بتاتا من قبل اهالي الشهداء”.

ولا يزال ملفّ التحقيق بانفجار مرفأ بيروت عالقاً أمام مرجعين، الأول الهيئة العامة المحكمة التمييز، التي تعجز عن البت بدعوى مخاصمة الدولة المقدّمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس، بسبب ما أسماها “الأخطاء الجسيمة” التي ارتكبها البيطار، بفعل الادعاء عليه وإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه.

والآخر أمام محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية رولا المصري، المكلّفة النظر بدعوى ردّ رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز القاضي ناجي عيد الموكل إليه البتّ بدعوى تنحية القاضي البيطار.