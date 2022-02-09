لبنان | “نحو العدالة”.. وقفة لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام قصر العدل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

دعا أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين من تفجير مرفأ بيروت الجميع للتظاهر أمام قصر العدل في بيروت نهار الخميس الواقع في 10 شباط 2022 الساعة العاشرة صباحا.

وتهدف التظاهرة إلى مطالبة القاضية رولا المصري البت بطلب الرد ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار المقدّم لدى الغرفة التي ترأسها.

يشار إلى أن رئيسة محكمة التمييز المدنية القاضية رولا المصري، كانت قد تسلمت الدعوى المقامة من وكلاء الدفاع عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، ضدّ رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز القاضي ناجي عيد والمستشارة لديه القاضية روزين غنطوس، وطلبوا فيها منعه من البتّ بطلب تنحية المحقق العدلي في ملفّ انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وإحالة المراجعة إلى محكمة أخرى، بعد تشكيك مقدمي الدعوى بحيادية القاضي عيد ومستشارته، مستندين بذلك إلى رفض محكمة عيد دعوى سابقة لكفّ يد البيطار لعدم الاختصاص.