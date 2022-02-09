لبنان | آموس هوكشتاين: لا نؤمن بالتطبيع مع الأسد.. ولبنان بحاجة إلى دعم نفسه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكّد المبعوث الأميركي لشؤون ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين، أنّه تمّ إحراز تقدّم جيّد بما خصّ أزمة الكهرباء واتفاق استجرار الغاز مع مصر.

وقال في حديث للـ”LBCI” عن أزمة الكهرباء في لبنان والاتفاق مع مصر: “أعتقد أننا نحرز تقدمًا جيدًا في الوصول إلى ترتيب مع البنك الدولي وتسهيل تمويل شراء الغاز”، معرباً عن أمله في أنه “في غضون أسابيع يمكننا القيام بذلك”.

وأضاف أنّ “العقوبات المفروضة على سوريا لا تزال قائمة ولا نؤمن بالتطبيع مع الرئيس السوري بشار الأسد لكن من أجل الحصول على الغاز يجب على مصر أن تمرّ به من مكان ما وسوريا هي الخيار الوحيد”.

وشدّد على أنّه “يجب أن نرى شيئًا ناجحًا وتمرير الإصلاحات الضرورية وأن تكون جادة وبعد ذلك يمكننا العمل على توسيع العمل ليشمل صفقة الكهرباء الأردنية وربما إلى زيادة كمية الغاز”.

واعتبر أنّه “على لبنان أن ينظر إلى الموارد الطبيعية التي يتمتّع بها كالرياح والطاقة الشمسية لكن علينا أن نبدأ من مكان ما والمجتمع الدولي يجتمع لدعم لبنان لكن لبنان بحاجة إلى دعم نفسه أيضاً”.

وعن ملف ترسيم الحدود والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل قال: “أعتقد أننا في لحظة سد الفجوات للتوصل الى صفقة”.