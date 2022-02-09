لبنان | 8488 إصابة جديدة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي تسجيل 8488 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 993095″.

وأوضحت، أنّه “تمّ تسجيل 8321 إصابة بين المقيمين و167 حالة بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 19 وفاة جديدة خلال السّاعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 9769”.

وذكرت أنّ “عدد حالات الإستشفاء ليوم أمس هو 806، من بينها 387 في العناية المركّزة”