لبنان | العاصفة تَهُب مرتين …. أيها اللبنانيون استعدوا للمنخفض الجديد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 10:23 مساءً - توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا غائما إجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة، تكون غزيرة خلال فترة قبل الظهر مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد وثلوج على ارتفاع 1100 متر وما دون في المناطق الداخلية والشمالية، تخف حدة الأمطار والثلوج اعتبارًا من الفترة المسائية.

– الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجًا بدءًا من بعد ظهر اليوم بمنخفض جوي متوسط الفعالية يكون مركزه جنوب غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة ورياح ومتساقطات وينحسر فجر الجمعة متجهًا نحو الشرق.

معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و19 درجة مئوية.

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم: قليل الغيوم يتحول تدريجًا خلال النهار إلى غائم مع رياح ناشطة تشتد أحيانا لتقارب الـ 70كلم/س خصوصاً شمال وجنوب البلاد يرتفع معها موج البحر (3 امتار)، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وسريع اعتبارا من الظهر مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث عواصف رعدية وتساقط حبات البرد كما يبدأ تساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر ويتدنى مستوى تساقطها تدريجا فتلامس ليلا الـ 1100 متر وما دون على المرتفعات الشمالية، كما نحذر من تشكل السيول في بعض المناطق ومن خطر تطاير اللوحات الاعلانية.

الخميس: غائم إجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة، تكون غزيرة خلال فترة قبل الظهر مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد وثلوج على ارتفاع 1100 متر وما دون في المناطق الداخلية والشمالية، تخف حدة الأمطار والثلوج اعتبارا من الفترة المسائية.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع احتمال تساقط امطار محلية خفيفة وبعض الثلوج على ارتفاع 1100 في الفترة الصباحية خاصة في المناطق الداخلية دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. نحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل وساعات الصباح الأولى اعتبارا من ارتفاع 1200 متر.

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة. نحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتبارا من ارتفاع 1300 متر.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 20 درجة، فوق الجبال من 4 الى 14 درجة، في الداخل من 3 الى 16 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، تتراوح سرعتها بين 15 و 40 كلم/س تشتد احيانا فتقارب الـ 70كم/س.

– الانقشاع: جيد صباحا، يتحول الى متوسط بدءا من بعد الظهر ويسوء على المرتفعات بسبب الضباب والمتساقطات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 80%.

– حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 17 درجة.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق .

– ساعة شروق الشمس: 06,27

– ساعة غروب الشمس: 17,18.