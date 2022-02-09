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لبنان | تقنين موقّت للكهرباء في جبيل.. ما السبب؟

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

كهرباء جبيل

أعلنت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية التابعة لشركة كهرباء جبيل في بيان، أنها “ستعتمد تقنينا موقتا لأسباب طارئة ناتجة من نقص في مادة المازوت، بعد العطل الذي حصل في الباخرة وعدم إمكانيتها من تفريغ حمولتها في خزانات شركات التوزيع.

وسيأتي التقنين كالآتي:

1 : المنطقة التجارية تحت الأوتوستراد
– من الساعة 3ب ظ حتى الساعة 6 ب ظ
– من الساعة 1 صباحا حتى الساعة 6 صباحا.
من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

2 : المناطق الأخرى السكنية والمختلطة:
– من الساعة 1 ب. ظ حتى الساعة 5 ب ظ
– من الساعة 1 صباحا حتى الساعة 6 صباحا
– من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 صباحا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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