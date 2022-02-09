لبنان | توقيف شخص يقوم بأعمال صيرفة غير شرعيّة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 6 دقائق

أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدولة – مكتب جبل لبنان، السّوري شادي ع. د. بجرم القيام بأعمال الصيرفة غير الشرعيّة.

وضبطت معه على متن دراجته النارية مبالغ مالية كبيرة من العملة اللبنانية والدولار الأميركي والعملات الإماراتية والسعودية والسورية، ثمّ تمّ دهم منزله، حيث عُثر على زيّين عسكريّين أحدهما للجيش اللبناني والآخر لقوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى صندوقٍ حديدٍ يحتوي على ذخيرة مكوّنة من أكثر من ألف طلقة، ويجري التحقيق معه حالياً تحت إشراف القضاء المختص.