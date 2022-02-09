لبنان | هوكشتاين في دارة ميقاتي.. وبحث في «اقتراحات جديدة»

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

يستكمل الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية اللبنانية آموس هوكشتاين جولته على المسؤولين، اذ التقى ظهر اليوم الرئيس نجيب ميقاتي في دارة الأخير في حضور سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروثي شيا.

وخلال اللقاء جرى البحث في الاقتراحات الجديدة التي يحملها هوكشتاين، حيث أشار الرئيس ميقاتي الى أنه سيتشاور في شأنها مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لتحديد الموقف اللبناني

وفي وقت سابق، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هوكشتاين في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، ووزيري الخارجية والطاقة عبدالله بو حبيب ووليد فياض.