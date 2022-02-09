لبنان | “لقاءٌ مثمر” بين هوكشتاين وقائد الجيش.. ما الموقف الأميركي منه؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 9 - فبراير - 2022 4:02 مساءً

نشرت السفارة الأميركية في لبنان على حسابها عبر “تويتر” تغريدة جاء فيها: “حيث هناك إرادة هناك وسيلة… إن اتفاق على الحدود البحرية يمكنه أن يخلق فرصة تشتدّ الحاجة إليها لتحقيق الازدهار لمستقبل لبنان. لقاء مثمر اليوم بين كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي آموس هوكستين وقائد الجيش جوزف عون”.

وكان قائد الجيش العماد جوزف عون استقبل في مكتبه في اليرزة، رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين بحضور السفيرة الأميركية السيدة دوروثي شيا، وتناول البحث موضوع ترسيم الحدود البحرية.

وأكد العماد عون لهوكشتاين أن المؤسسة العسكرية هي مع أي قرار تتخذه السلطة السياسية في هذا الشأن.

يذكر أنه وصل آموس هوكشتاين، موفد واشنطن لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الثلاثاء، إلى بيروت، بعد أن كان زار إسرائيل قبل نحو أسبوعين والتقى وزيرة الطاقة الإسرائيلية.

وتوقفت المحادثات التي جرى آخرها في 4 مايو الماضي، بعد أن قدم كل جانب خرائط متعارضة توضح الخطوط المقترحة للحدود والتي زادت بالفعل مساحة المنطقة المتنازع عليها.