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لبنان | ملف الترسيم بين هوكشتاين واللواء ابراهيم بحضور شيا

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 55 دقيقة

آخر تحديث: 9 - فبراير - 2022 3:07 مساءً

هوكشتاين واللواء ابراهيم

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وفداً أميركياً برئاسة المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا.

وقد تناول البحث تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية.

وكانت السفارة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق عن لقاء مثمر بين هوكستين وقائد الجيش جوزاف عون.

وقالت عبر حسابها على تويتر: حيث هناك إرادة هناك وسيلة، إن اتفاق على الحدود البحرية يمكنه أن يخلق فرصة تشتدّ الحاجة إليها لتحقيق الازدهار لمستقبل لبنان.

وأضافت: “لقاء مثمر اليوم بين كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي آموس هوكستين وقائد الجيش جوزاف عون”.

ويجول هوكشتاين على المسؤولين السياسيين والأمنيين في زيارة تستمر ليومين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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