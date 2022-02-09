لبنان | ملف الترسيم بين هوكشتاين واللواء ابراهيم بحضور شيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 55 دقيقة

آخر تحديث: 9 - فبراير - 2022 3:07 مساءً

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وفداً أميركياً برئاسة المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا.

وقد تناول البحث تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية.

وكانت السفارة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق عن لقاء مثمر بين هوكستين وقائد الجيش جوزاف عون.

وقالت عبر حسابها على تويتر: حيث هناك إرادة هناك وسيلة، إن اتفاق على الحدود البحرية يمكنه أن يخلق فرصة تشتدّ الحاجة إليها لتحقيق الازدهار لمستقبل لبنان.

وأضافت: “لقاء مثمر اليوم بين كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي آموس هوكستين وقائد الجيش جوزاف عون”.

ويجول هوكشتاين على المسؤولين السياسيين والأمنيين في زيارة تستمر ليومين.