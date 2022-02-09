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لبنان | الجيش: 24 موقوفاً لتورّطهم في جرائم عدّة

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

الجيش اللبناني - أرشيفية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 8/2/2022 ونتيجة للتدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في طرابلس وعكار، تم توقيف 9 لبنانيين و15 سورياً، لتورّطهم في جرائم حيازة مخدرات وعملات مزورة وأسلحة حربية غير مرخصة، وقيادة دراجات نارية من دون أوراق ثبوتية.

وقد شملت المضبوطات: 3 دراجات نارية و4 مسدسات حربية وذخائر عائدة لها وكمية من المخدرات والعملات المزورة.

تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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