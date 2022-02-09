لبنان | الراعي لصوت بيروت انترناشونال: على الشعب أن يحاسب في الانتخابات.. ولا حياة للبنان بلا حياده

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - فبراير - 2022 1:28 مساءً

أكد البطريرك الماروني، في حديث خاص لـ”صوت بيروت انترناشونال”، أن لا حياة للبنان اذا لم نحافظ على الاستحقاقات الدستورية، ولا حياة للبنان اذا لم يرجع الى هويته التي هي الحياد.

ودعا الراعي الشعب اللبناني الى التغيير والمحاسبة في الانتخابات، مشيرًا الى ضرورة تغيير الأشخاص الموجودين حاليا، فالنائب موكل من الشعب وعليه أن يكون أمينا على الشعب ويخدمهم ويخدم الوطن.

وتوجه الراعي بالتحية الى جميع اللبنانيين وكذلك الذين لم يأتوا للمشاركة في هذا القداس لرفضهم بعض الشخصيات السياسية التي تواجدت، وقال: “هذا العيد عيد الأخوة وعيد اللقاء”.

وأضاف: “مار مارون يلهمنا لكي نحافظ على القيم الروحية، واذا كانت علاقتنا جيدة مع الله بالتأكيد تكون علاقتنا جيدة مع بعضنا البعض”.

واعتبر الراعي أنه علينا أن نسأل أنفسنا في ظل هذه الخلافات والمشاكل في لبنان هل علاقتنا بربنا جيدة أم لا؟

وختم قائلًا: “السياسييون لم يستغلوا هذا العيد، وأنا أصف المشهد بأنه لقاء الأسرة اللبنانية”.