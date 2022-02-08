لبنان | أول تصريح لهوكشتاين من لبنان بشأن «العرض البحري»

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 37 دقيقة

آتيًا من الأراضي المحتلة، وصل اليوم المستشار الاميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين على رأس وفد الى لبنان، في زيارة يبحث خلالها مع المسؤولين في مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وأشارت المعلومات الى أنه يحمل عرضا يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وفي حديثٍ للـmtv، أشار هوكشتاين الى أن “هناك فرصة اليوم وقلّصنا الثغرات بشأن موضوع ترسيم الحدود البحرية ويمكننا التوصل الى اتفاق”.

مضيفًا، “لن نبرم نحن الاتفاقية وعلى لبنان وإسرائيل أن يقرّرا القيام بذلك”.