لبنان | هل ستُهدم إهراءات مرفأ بيروت لإعادة بنائها وما هو موقف أهالي الشهداء؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 8 - فبراير - 2022 7:33 مساءً

اعلن وزير الاقتصاد أمين سلام في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال اننا اليوم من دون إهراءات مرفأ بيروت ليس لدينا مخزون احتياطي من القمح في لبنان. وبالتالي موضوع الاهراءات هو موضوع مرفأ حيوي وضروري جدا للأمن الغذائي في لبنان، لذلك كلفت اليوم لجنة من وزارة العدل ووزارة الاشغال والاقتصاد لتقديم تقرير في نهاية شهر شباط لتحديد الجهة التي ستقوم في مهام هدم اهراءات مرفأ بيروت واعادة اعمارها.

واكد أمين انه سيكون هناك بحث في كلفة هذا الموضوع لعدم تحميل خزينة الدولة كلفة أعمال، مشيرا الى انه سيكون هناك بحث ايضا في اللجنة لتحديد الكلفة المالية ومن مستعد ان يتحملها ومن سينفذها.

ورأى انه من الافضل هدم إهراءات مرفأ بيروت لأنه لا نستطيع البناء على نفس مساحة الاهراءات القديمة بل سيتم بناء اهراءات جديدة في مساحة جديدة، مشددا على ان قرار الهدم هو الافضل بيئيا وعمليا. اما عن شكل الاهراءات فسيكون مطابقا لمواصفات الاهراءات الجديدة.

وعن ردة فعل اهالي شهداء المرفأ، قال أمين: كوزارة اقتصاد لم أرى اي اعتراض من قبل الاهالي، وموضوع الاهراءات مرتبط بالأمن الغذائي ومرفأ حيوي معطل. واذا لم نعيد اعمار الاهراءات هذه الشركة ذاهبة الى التسكير لاننا لا نستطيع تغطية أجور. واكد ان الاهراءات لها دور اساسي جدا حيث انه ليس لدينا اي مخزون قمح احتياطي في البلد اذا حصل لدينا شيء طارئ.