لبنان | الدولار الأسود على استقراره.. فكم سجل؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

لا يزال دولار السوق السوداء مستقراً اليوم الثلاثاء، إذ تراوح ما بين الـ21250 ليرة لبنانية للشراء و21200 ليرة لبنانية للبيع.

في هذا المجال، لا يزال سعر الصرف الرسمي الذي يطبق في المعاملات الحكومية وبينها التعريفات الجمركية نحو 1500 ليرة للدولار.

في الوقت نفسه، تتوقع خطة حكومية لمعالجة الأزمة المالية في لبنان، وفق رويترز، خفض قيمة الليرة اللبنانية 93 بالمئة وتحويل الجزء الأكبر من الودائع بالعملة الصعبة في النظام المصرفي إلى العملة المحلية.

وتتوقع الخطة، التي تستند إلى بيانات شهر أيلول 2021، سعر صرف يبلغ 20 ألف ليرة للدولار، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 1500 ليرة والذي لم تعدله الحكومة بعد حتى مع تطبيق مصرف لبنان المركزي لمجموعة من الأسعار الأعلى.

وتهدف الخطة إلى إعادة 25 مليار دولار من الودائع بالعملة الصعبة لمن كان لديهم أقل من 150 ألف دولار في حساباتهم قبل وقوع الأزمة.

ووصف البنك الدولي أزمة لبنان بأنها واحدة من أسوأ أزمات الكساد في تاريخ العالم. وجرى تجميد معظم أموال المودعين بالدولار الأمريكي منذ أكتوبر تشرين الأول 2019، وخلال هذه الفترة فقدت الليرة ما يزيد على 90 بالمئة من قيمتها.