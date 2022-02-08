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لبنان | بعدما قتل رصاصا في طرابلس… “القومي” ينعى أحمد الأيوبي

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - فبراير - 2022 11:43 مساءً

الحزب السوري القومي الاجتماعي

نعى “الحزب السوري القومي الإجتماعي” في بيان القتيل أحمد الأيوبي “الذي استشهد نتيجة إطلاق مجهولين النار عليه في محلة مشروع محرم ـ طرابلس، حيث كان برفقة أحد العسكريين الذي أصيب بجروح بالغة”.

وأكد الحزب، أن “الشهيد انخرط في العمل المقاوم ضد الإرهاب والإحتلال، ما يضع جريمة اغتياله في سياق عودة مسلسل الأعمال الإرهابية التي تستهدف المقاومين وأمن واستقرار طرابلس وكل لبنان”.

وطالب الحزب “الأجهزة الأمنية والقضائية بالإسراع في كشف ملابسات جريمة الإغتيال وهوية منفذيها”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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