لبنان | بعدما قتل رصاصا في طرابلس… “القومي” ينعى أحمد الأيوبي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - فبراير - 2022 11:43 مساءً

نعى “الحزب السوري القومي الإجتماعي” في بيان القتيل أحمد الأيوبي “الذي استشهد نتيجة إطلاق مجهولين النار عليه في محلة مشروع محرم ـ طرابلس، حيث كان برفقة أحد العسكريين الذي أصيب بجروح بالغة”.

وأكد الحزب، أن “الشهيد انخرط في العمل المقاوم ضد الإرهاب والإحتلال، ما يضع جريمة اغتياله في سياق عودة مسلسل الأعمال الإرهابية التي تستهدف المقاومين وأمن واستقرار طرابلس وكل لبنان”.

وطالب الحزب “الأجهزة الأمنية والقضائية بالإسراع في كشف ملابسات جريمة الإغتيال وهوية منفذيها”.