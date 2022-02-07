لبنان | جريمة مروعة تهز عنقون… ذبحه من الوريد إلى الوريد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 فبراير 2022 10:16 مساءً - منذ ساعتين

أقدم (ب. خ. الحفيان) وهو من التابعية السورية ومن مواليد 1988، على طعن والد زوجته ويُدعى (م. ن. الحفيان) من مواليد 1954، في بلدة عنقون في قضاء صيدا.

وفي التفاصيل، فإنّ خلافاً نشب بين الجاني والقتيل بسبب زوجة الأوّل التي قيل إنها تواجه مشاكل معه ومكثت أخيراً في منزل والدها. وبعد تلاسن وإشكال، أقدم (ب. خ. الحفيان) على طعن والد زوجته في بطنه، واستكمل جريمته بذبحه من الوريد إلى الوريد.

وعلى الفور، تمكّن شبانٌ من المنطقة من توقيف الجاني قبل تسليمه إلى القوى الأمنية.