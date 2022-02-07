لبنان | درغام: في لبنان لا يوجد شخص مرتكب… فوراً تتحرك الطائفة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ​أسعد درغام​، إلى أنه ” للأسف، في لبنان لا يمكن المساس بأي شخص وما قاله سيدنا البطرك ليس نموذج، وفي لبنان لا يوجد شخص مرتكب، فوراً تتحرك الطائفة”.

وأوضح في حديث تلفزيوني لقناة الـ”OTV”، أن “هناك شيطنة في مكان ما وراء سعر صرف ​الدولار​، كل يوم تعميم، والأموال كلها تسرق من جيوب الناس”، لافتاً إلى أن “ما نطالب به هو إنتظام عمل المؤسسات، والتعاطي بشفافية مع ما يجري، والمطلوب من حاكم “مصرف لبنان” مصارحة الناس، وتحديد أين ودائع الناس. بلد إنهار، وهل يعقل أن يكون المسؤول عن الإنهيار هو نفسه المنقذ”.

وأكد درغام، أن “هناك مآسي في البلد، العالم كله تضامن مع الطفل ريان، كم طفل في لبنان شهيد حي؟ وكم طفل يعاني من نقص الدواء، وأبسط مقومات الحياة؟”.