لبنان | إيناس غادرت ولم تعد… هل شاهدتموها؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ الاتي :

“تعمم المديرية العامة لقوى الأمن االداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

– إيناس مزيد الغوثاني (من مواليد عام 1997، سورية) التي غادرت بتاريخ 5-2-2022 منزل ذويها الكائن في النبطية إلى جهة مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر النبطية في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 531178/07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.