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لبنان | جولات الرقابة مستمرة… إقفال محال في الجنوب

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 39 دقيقة

آخر تحديث: 7 - فبراير - 2022 3:50 مساءً

تابعت مديرية حماية المستهلك في الوزارة جولاتها الرقابية في الاسواق، “تنفيذا لتوجيهات وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وخصوصا في جزين حيث اقفلت سوبرماركت بالشمع الاحمر، وسوبرماركت اخرى في قضاء النبطية، ونظمت محاضر ضبط في حق العديد من المخالفين”. وجال المراقبون في الملاحم، وأنذروا المخالفين من أصحابها.

واكدت وزارة الاقتصاد”استمرارها في ضبط المخالفات تمهيدا لاحالة المخالفين على القضاء المختص”.

ويتابع مراقبو الوزارة جولاتهم في المناطق بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والبلديات، ويتم التركيز خصوصا على المخالفين الذين تبلغت الوزارة اسماءهم.

يأتي ذلك في ظل استمرار عمليات رقابة على سير تخفيض الاسعار بعد انخفاض سعر صرف الدولار، الا ان بعض التجار لا يزالون يستغلون المستهلك غير آبهين بالقانون وقرارات الوزارة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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