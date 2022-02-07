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لبنان | معمل لتصنيع المخدرات وأسلحة في قبضة الجيش

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

الجيش اللبناني

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 6 /2 /2022، دهمت قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المطلوبين في بلدة بريتال – بعلبك، حيث أوقفت السوري (ز.ح) وضبطت معملاً لتصنيع المخدرات وكمية من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون، إضافة إلى كمية من الأسلحة والذخائر الحربية وعدد من السيارات والدراجات النارية.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في جرود نحلة – بعلبك كلاً من: السوري (خ.ح.ع) والمواطنين (أ.ص) و(ع.ص) لتشكيلهم عصابة تهريب المخدرات عبر الحدود وقد ضبطت دراجة “سكيدو” وسلاحاً حربياً.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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