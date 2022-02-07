لبنان | الطقس في استراحة قصيرة.. استعدوا للعواصف والثلوج والأمطار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

يتأثر لبنان بكتل هوائية رطبة وباردة، ويستمر تأثيرها لغاية مساء اليوم. وتسيطر على لبنان يوم غد الثلاثاء استراحة قصيرة مع استقرار جوي تام وارتفاع بدرجات الحرارة، ليعود ويتأثر لبنان يوم الاربعاء بمنخفض جوي عالي الفعالية ليتحول الطقس الى عاصف وبارد وممطر ومثلج ينكفئ يوم الجمعة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٠ و ١٦ درجة بقاعا بين ٣ و ١٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٥ و ١٠ درجة

– الجو: غائم مع تساقط أمطار محلية خفيفة وثلوج خفيفة على ١٧٠٠متر

– الرياح: جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٩٥ ٪؜

– الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa

– الرؤية متوسطة

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: مستقر قليل السحب الى غائم جزئياً الحرارة ترتفع تتراوح ساحلا بين ١٢ و ١٩ على الـ ١٠٠٠متر بين ٦ و ١٢ درجات وبقاعاً بين ٥ و ١٤ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/س ، مغبر ليلاً.

الاربعاء: يتحول الطقس ظهرا وما بعد الى غير مستقر وغائم وتتساقط أمطار رعدية غزيرة احياناً مع تساقط حبات البرد فيما تتساقط الثلوج على ١٦٠٠متر في البداية ثم تتدنى تدريجا ليلاً الى ١٠٠٠متر واجزاء من البقاع، الحرارة تنخفض وتتراوح ساحلا بين ٨ و١٣ على الـ ١٠٠٠متر بين ١ و٧ درجات وبقاعاً بين صفر و ٨ درجة، الرياح جنوبية غربية قوية بين ٤٠ و ٧٥كم/س خاصة شمالاً، مغبر صباحاً.