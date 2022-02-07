لبنان | هل من خطر انتكاسة لجلسات مجلس الوزراء؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

نفى وزير العمل مصطفى بيرم “وجود أي خطر انتكاسة لجلسات مجلس الوزراء”، مؤكداً “ألا جوّ من النكايات في النقاشات التي حصلت خلال الأسبوعين الماضيين وكانت بناءة وعلمية في ظل رغبة موحدة كاملة بالوصول الى نتيجة تراعي الأحوال المعيشية ومالية الدولة على حد سواء”.

أما عن فصل خطة الكهرباء عن الموازنة، فقال في حديث إذاعي “لا رفض للموضوع لكن التجارب السابقة أظهرت ان دفع السلفات لم يحقق الغاية المطلوبة”، مشيرا الى ان “وزير الطاقة اعتبر انها بمثابة مساعدة للدولة فيما كان لرئيس الحكومة رأي آخر بأن يُدرج المبلغ ضمن احتياطي الموازنة لكن الدفع يتمّ تبعا لخطوات واضحة على طريقة “القطعة قطعة”.

وأكد بيرم أنه فور الانتهاء من إقرار الموازنة سيدعو لجنة المؤشر الى اجتماع للبتّ في موضوع الحدّ الأدنى للأجور وإعادة النظر بالأرقام السابقة.