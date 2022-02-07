لبنان | أنطونيو ابو كسم يكشف لصوت الناس الرسائل التي حملها غلاغير الى لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 دقائق

رأى المحامي الدولي البروفيسور انطونيو ابو كسم أن “وزير خارجية الفاتيكان المونسينيور ريتشار بول غلاغير تحدث عن امكان زوال لبنان لأن البلد على شفير انهيار اقتصادي بالاضافة الى الانقسام الداخلي والمسيحي وتنفيذ بعض الاطراف لأجندة اقليمية”.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “ما حمله غلاغير هو رسالة تضامن ورسالة الى المجتمع الدولي ان الفاتيكان لا يترك لبنان ورسالة الى الاطراف الداخلية لاجراء اصلاحات ورسالة لحث الشباب اللبناني للقيام بالتغيير اللازم”.

وتابع: “هناك صراع اقليمي حاد والكرسي الرسولي يحاول مساعدة لبنان عن طريق دبلوماسية صامتة بدأت بالظهور في الخريف الماضي في لقاءات مع بلينكن ولودريان وبايدن وزيارة غلاغير الى روسيا “.

واضاف: “غلاغير طلب من روسيا حماية هوية لبنان التعددية وطرح ملف النازحين السوريين مع الروس واعلن تمسكه بعودة النازحين الى سوريا”.

ورأى ان هناك خوفا فاتيكانيا على هوية لبنان من بقاء المهجرين السوريين على ارضه”.

وردا على سؤال عن طرح البطريرك الراعي مؤتمرا دوليا من اجل لبنان، قال: “الفاتيكان لا يتدخل الا بطلب لبناني رسمي لعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان”.

ولكنه كشف ان “هناك مبادرة فاتيكانية طرحت لحوار لبناني لبناني وحتّى انه طرح ان يكون حكما في هذا اللقاء واستضافته شرط ان يكون بموافقة كل الاطراف الداخلية اللبنانية “.

وقال: “على اللبنانيين ان يستفيقوا الى مستقبل بلدهم والفاتيكان حريص على دور لبنان ورسالته “.

وتابع: “طبيعة التغيير الاتي الى لبنان والذي تحدث عنه غلاغير هو ذلك الذي يأتي من الشباب اللبناني “ز

وشدد على ان “الفاتيكان يولي اهتماما بقضية مرفأ بيروت وهناك قلق فاتيكاني على العدالة في ظلّ عرقلة سير العدالة “.