لبنان | ربيع الامين لصوت الناس: الاغتراب اللبناني لن يموّل السفارات من دون خطة عملية لتفعيل عملها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ دقيقة واحدة

عبّر رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين في الرياض ربيع الأمين عن مخاوف اغترابية على انتخابات المغتربين.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “لدينا حذر شديد في الاغتراب مما يحصل في لبنان ووصلتنا اخبار ان على طاولة البحث تثبيت الدائرة 16 وتطيير اشراك المغتربين في انتخاب الـ128 مقعدا”.

وكشف: “حصل ضغط في فرنسا واجتماعات مع مجلس النواب الفرنسي للضغط لعدم تطيير انتخابات المغتربين او العودة للدائرة 16 وضغط لمغتربين في اميركا واكثر من بلد في هذا الاتجاه اليوم “.

وقال: “الاغتراب اللبناني لن يموّل السفارات ولا الهدر الذي يحصل في السفارات وان وضعت الخارجية خطة عصرية لادارة وتفعيل عمل السفارات قد نعيد النظر بالامر “.

واشار الى ان “سفارات لبنانية تواصلت مع رجال اعمال لبنانيين في عدد كبير من الدول وهناك رفض تام لدعم السفارات من دون خطة عملية لتفعيل عمل السفارات “.

واضاف: “بالنسبة للموضوع الانتخابي الجاليات مستعدة للمساعدة في امور القرطاسية وما الى ذلك يوم الانتخاب ولكن المغتربين يرفضون تمويل العملية الانتخابية وجمع 4.5 مليون دولار من المغتربين في سبيل ذلك”.