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لبنان | مدربو الجامعة اللبنانية: لن نستكين قبل الوصول الى جميع حقوقنا

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

الجامعة اللبنانية

أصدر مدربو الجامعة اللبنانية بيانا جاء فيه:

“بعد الاضراب التحذيري المحق الذي قمنا فيه نهار الخميس الواقع في 3/2/2022 طالعنا التفتيش بطلب من رئاسة الجامعة بإستجوابات يطلب فيها تبرير الغياب عن الكلية بدلا من مناقشة مطالبنا المحقة. من هنا يهمنا التأكيد على التالي:

أولا: إن سياسة التخويف لم تعد تجدي نفعا في ترهيب المدربين وإسكاتهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة.
ثانيا: إن الحفاظ على إستمرارية الحياة الجامعية وتطويرها يبدأ من إعطاء الحقوق لأصحابها بطريقة عادلة بدل الإستنسابية الكبيرة الحاصلة في موضوع المساعدات وغيرها من الملفات.
ثالثا: قلناها سابقا ونقولها اليوم إننا لن نستكين قبل الوصول إلى جميع حقوقنا المسلوبة لضمان انتظام هذا الصرح الذي نرى فيه المكان الوحيد لتعليم أبنائنا.
رابعا: نتمنى من رئاسة الجامعة تحديد موعد لنا للجلوس مع الرئيس على طاولة واحدة للوقوف على معاناتنا.”

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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