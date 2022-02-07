لبنان | بشارة الأسمر يكشف عن استثناء السلع الغذائية الأساسية من الرسوم الجمركية الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام ​بشارة الأسمر​، في حديث تلفزيوني، أن هناك ضرورة لإعادة احياء المجلس الوطني لمراقبة ​الأسعار​، لافتاً إلى أن هذا الأمر يساهم في توزيع المسؤوليات، مشيراً إلى أن وزير الاقتصاد أمين سلام باشر في هذا الأمر.

وكشف الأسمر على أنه تم الاتفاق مع وزير المالية ​يوسف خليل​ على استثناء ​المواد الغذائية​ الأساسية من تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة، بالإضافة إلى إعفاءات تخص المواد الأولية الصناعية، موضحاً أن الآلات الكهربائية والسيارات سيكون عليها ارتفاع فاحش في الأسعار، إلا أنه تخوف من زيادة عمليات التهريب بسبب ذلك، الأمر الذي لا ينعكس ايجاباً.

على صعيد متصل، لفت الأسمر إلى أن الحد الأدنى من العيش المقبول يتطلب أن يكون هناك نقاشاً في الحد الأدنى للأجور، موضحاً أن الاتحاد سبق له أن حدد رقماً هو 7 ملايين ليرة شهرياً، لكنه أشار إلى أن الأمر يتطلب ثباتاً في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بالإضافة إلى معالجة مسألة التطبيقات التي تتلاعب بسعر الصرف.

ورداً على سؤال، أشار إلى أنه من المنتظر أن يضاعف الضمان الاجتماعي تعويضاته 4 مرات، لافتاً إلى أن “هذا الأمر سيكون محل بحث مع وزير العمل إذا دعينا إلى اجتماع لجنة المؤشر”.