لبنان | بالفيديو: سحب باخرة المازوت التركية من قبالة شاطئ عمشيت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 6 - فبراير - 2022 11:20 مساءً

نشر وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه على “تويتر” مقطع فيديو يظهر عملية قطر الباخرة التركية المحمّلة بالمازوت من قبل مرشدي مرفأ بيروت وعمشيت، من عمشيت إلى الدورة.

وكان الوزير حمية قد كشف في وقت سابق اليوم أن الباخرة pyxis epsillon القادمة من مرفأ aliaga في تركيا الى مرفأ عمشيت المحملة بـ ٤٢ الف طن من المازوت تعرضت لحادث بحري قرب ساحل عمشيت بسبب الرياح القوية مما أدى الى وقوع ضرر في الدفة وتوقفها عن عملية التفريغ من دون ان يؤدي ذلك الى اي تلوث بيئي او نفطي.

وأضاف: “على الفور تحركت وزارة الأشغال العامة والنقل حيث تقرر القيام بقطر السفينة من عمشيت إلى مرفأ بيروت حيث أعطيت التوجيهات ليتم إفراغ حمولتها من المازوت في مرفأ الدورة صباح غد الاثنين”.

من جهته أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام”، ان “لا أزمة في مادة المازوت”، وذلك بعد تداول أخبار عن أن باخرة تحمل 42 ألف طن من مادة المازوت تعرضت لحادث بحري قرب ساحل عمشيت بسبب الرياح القوية، مما سيؤخر عملية إفراغها ويؤدي إلى نقص بمادة المازوت في الأسواق.

وقال أبو شقرا: “لا ازمة في مادة المازوت بسبب هذه الحادثة، وقد أجريت اتصالا مع رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون الشماس، الذي أكد انه سيتم نقل الباخرة التي تعرضت لعطل عادي بسبب ظروف الطقس الى بيروت”.