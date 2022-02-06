لبنان | سماحة العلامة السيد علي الأمين: وثيقة الأخوة الإنسانية هي دستور عالمي للتعايش الأخوي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 6 - فبراير - 2022 7:28 مساءً

بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، اعتبر العلامة السيد علي الأمين أن وثيقة الأخوة الإنسانية التي صدرت من أبو ظبي بتوقيع من قداسة البابا فرنسيس وشيخ الأزهر د. أحمد الطيب هي بمثابة دستور عالمي يرسم للبشرية صورة التعايش الأخوي بسلام واحترام بين الأفراد والشعوب والجماعات والأمم.

وكانت هذه الوثيقة قد وُقعت عام 2019 حيث وقع البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وثيقة “الأخوة الإنسانية” في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال فعاليات لقاء الأخوة الإنسانية، الذي احتضنه “صرح زايد المؤسس”.