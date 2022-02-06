لبنان | رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الجنوب: 30% من الصادرات هي من المجوهرات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 فبراير 2022 07:09 مساءً - منذ 17 دقيقة

أشار رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد حسن صالح الى ان ” قطاع المجوهرات يعتبر واحدا من الركائز الأساسية للاقتصاد اللبناني” وان ” المجوهرات والذهب تشكل نحو 30% من إجمالي الصادرات الصناعية اللبنانية “.

وخلال ندوة نظمتها السفارة الهندية في بيروت بالتعاون مع “مجلس ترويج وتصدير الأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند” في قاعة المؤتمرات في فندق كورال بيتش – بيروت بحضور سفير الهند في لبنان سهيل أجاز خان ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب جمال جوني وحشد من الفاعليات الاقتصادية ومن قطاع صناعة المجوهرات والاحجار الكريمة في لبنان .

اعتبر صالح ان ” ازدهار صناعة المجوهرات في لبنان والإقبال المتزايد عليها، على المستويين العربي والعالمي تعود إلى أسباب عدة، أبرزها إبداع المصممين اللبنانيين وتصاميمهم المميزة، خصوصاً مع اعتمادهم على أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة، إضافة إلى رخص اليد العاملة في لبنان مقارنة بالدول الأوروبية والولايات المتحدة، ما يزيد من تنافسيتها. وتتربع دول الخليج العربي على قائمة المستوردين، تليها الدول الأوروبية والأميركية”.

ولفت صالح الى انه ” يباع في لبنان 10 في المئة من الانتاج السنوي في حين يصدّر الـ 90 في المئة الباقية الى الخارج. ونتيجة عدد السكان المحدود في لبنان وحالة عدم الاستقرار السياسي انتقل العديد من صناعيي لبنان الى سوق الخليج”.

واشار صالح الى انه ” وعلى الرغم من وجود ماركات دولية من المجوهرات في السوق اللبنانية الا انها لا تشكل منافسة كبيرة للصناعة اللبنانية التي تقدم نوعية جيدة وأسعار افضل واكثر جاذبية”.